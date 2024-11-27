В сети восхитились внешностью 40-летней Скарлетт Йоханссон на шоу

Американская актриса Скарлетт Йоханссон посетила шоу Live with Kelly & Mark и восхитила поклонников внешностью. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail

40-летняя знаменитость вышла в свет в брючном классическом костюме медного цвета и черных лаковых туфлях на каблуках. Помимо этого, звезда взяла сумку Prada светло-коричневого оттенка. Кроме того, артистка распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Фанаты оценили внешний вид Йоханссон в комментариях под постом. «Она выглядит великолепно! Очень элегантно», «Какой стильный наряд! Мне очень нравятся подходящие аксессуары и обувь. Она выглядит потрясающе», «Она прекрасна», «Выглядит великолепно», — написали они.

В сентябре поклонников восхитила внешность Скарлетт Йоханссон на премьере фильма. Знаменитость представала перед публикой в красном облегающем платье с длинными рукавами и открытыми плечами, которое подчеркивало ее фигуру.