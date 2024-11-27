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11:41, 27 ноября 2024Экономика

В Unilever назвали главную причину ухода из России

Глава Unilever Шумахер: уход из РФ был вызван потерей контроля над бизнесом
Кирилл Луцюк
Хейн Шумахер

Хейн Шумахер. Фото: Hannah McKay / Reuters

Генеральный директор британской Unilever Хайн Шумахер заявил, что решение об уходе из России было продиктовано тем, что компания начала терять контроль над российским бизнесом. Его процитировало издание Bloomberg.

Выход с российского рынка Шумахер назвал трудным, но правильным. Он пояснил, что после объявления антироссийских санкций компания лишилась возможности переводить денежные средства в РФ и из нее. Стало невозможно проводить анализ и влиять на то, как осуществляется контроль над брендами. В такой ситуации Шумахер не увидел перспектив.

В начале октября стало известно, что Unilever завершила продажу бизнеса в России и Белоруссии. Было объявлено, что ее российское дочернее предприятие купила ГК «Арнест». Шумахер сказал, что к этой сделке компания готовилась в течение года и проделала в связи с этим очень сложную работу.

Есть сведения, что бизнес Unilever в России и Белоруссии обошелся новому владельцу в 520 миллионов евро. Однако официально сумму сделки и ее условия так и не обнародовали.

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