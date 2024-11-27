В Unilever назвали главную причину ухода из России

Генеральный директор британской Unilever Хайн Шумахер заявил, что решение об уходе из России было продиктовано тем, что компания начала терять контроль над российским бизнесом. Его процитировало издание Bloomberg.
Выход с российского рынка Шумахер назвал трудным, но правильным. Он пояснил, что после объявления антироссийских санкций компания лишилась возможности переводить денежные средства в РФ и из нее. Стало невозможно проводить анализ и влиять на то, как осуществляется контроль над брендами. В такой ситуации Шумахер не увидел перспектив.
В начале октября стало известно, что Unilever завершила продажу бизнеса в России и Белоруссии. Было объявлено, что ее российское дочернее предприятие купила ГК «Арнест». Шумахер сказал, что к этой сделке компания готовилась в течение года и проделала в связи с этим очень сложную работу.
Есть сведения, что бизнес Unilever в России и Белоруссии обошелся новому владельцу в 520 миллионов евро. Однако официально сумму сделки и ее условия так и не обнародовали.