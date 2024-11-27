Боец ВСУ Иевлев: нужно мобилизовать 1,8 миллиона человек для контрнаступления

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) нужно призвать как минимум 1,8 миллиона человек для проведения контрнаступления. Такое число назвал боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире украинского телеканала «Киев 24».

«Нам нужно как минимум 1,8 миллиона мобилизованных, чтобы наступать», — сказал он. Иевлев подчеркнул, что ВСУ недостаточно людей для захвата территорий. Боец также признал, что украинские войска истощены.

26 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал очередное контрнаступление. Как он утверждает, армия Украины должна перехватить инициативу и контратаковать. При этом Сырский не раскрыл детали готовящейся операции.

Днем позже Генштаб ВСУ назвал обстановку на фронте сложной и напряженной. Кроме того, в украинских силах сообщили, что продолжаются бои на кураховском направлении.