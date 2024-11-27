Генштаб ВСУ оценил обстановку на фронте после заявления Сырского о контрнаступлении

Генштаб ВСУ назвал обстановку на фронте сложной и напряженной

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал обстановку на фронте сложной и напряженной на фоне слов главкома Александра Сырского о новом контрнаступлении. Заявление Генштаба ВСУ опубликовано в Telegram.

26 ноября главнокомандующий ВСУ анонсировал новое контрнаступление украинских войск. По его словам, армия Украины должна перехватывать инициативу и контратаковать. Однако Сырский не стал раскрывать детали готовящейся операции.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — признали в украинском Генштабе. Кроме того, уточняется, что бои продолжаются в районах Курахово, Дальнего и других населенных пунктов на кураховском направлении.

23 ноября Генштаб ВСУ назвал тяжелой ситуацию в зоне конфликта. Подчеркивалось, что российские войска атакуют украинские позиции, имея численное превосходство. Военные РФ наносили удары в районе населенных пунктов Липцы, Ивановка, Белогоровка, Закотное, Северск и других.

