В ВСУ рассказали о приказе стрелять по неустановленным лицам

CNN: ВСУ получили приказ стрелять по неустановленным лицам

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что бойцы в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) получили приказ стрелять по неустановленным лицам. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, военным ВСУ дали такой приказ на фоне страха продвижения разведгрупп России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил усилить армию под городом в связи с тяжелой обстановкой. Аналогичное решение он принял в отношении Курахово, где ситуация для украинских бойцов идентична.

18 ноября украинский лидер посетил Красноармейск. Тогда он назвал этот участок фронта «напряженным направлением».