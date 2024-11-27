Захарова о термине «англосаксы»: США и Британия одинаково наносят вред России

США и Великобритания одинаково наносят вред России, из-за чего в отношении них используется обобщающий термин «англосаксы». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы же поэтому и говорим англосаксы. Подразумевая как раз не столько страновое деление, сколько фиксирование разрушительной идеологии режимов и британских, и американских, которые исповедуют русофобию (...) Мы под это специально и используем этот термин», — рассказала дипломат.

Англосаксы — термин, обобщающий древнегерманские племена англов, саксов, ютов и фризов. В результате их миграции в V веке на Британские острова во многом сформировался современный английский этнос и британская идентичность. Однако в XIX веке термин перетек из исторической в политическую плоскость — его начали использовать как обозначение общности Великобритании с США, а также своими колониями с «белым», европейским населением. По мнению многих историков, этот факт стал идеологической основой для современного военно-политического альянса Лондона с Вашингтоном, существующего по сей день.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что «англосаксы» в лице США и Великобритании негласно подталкивают Украину к ядерному терроризму и эскалации вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что политика стран Запада нацелена на превращение постсоветского пространства в «дешевую ресурсную базу» и внесение разлада в отношения между странами региона.