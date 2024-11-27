Жители российского города вышли на улицы убирать снег

Жители Благовещенска вышли на улицы самостоятельно убирать снег

Жители Благовещенска после сильного снегопада в городе вышли на улицы и самостоятельно их чистят, а также помогают друг другу доставать машины из сугробов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местного жителя.

По его словам, власти были не готовы к столь сильным осадкам. «Многие люди сами взялись за лопаты и начали справляться с выпавшими осадками, чистить не только подъезды, но и прилегающие к ним дорожки», — прокомментировал житель города. Он добавил, что к каждому водителю, который начал буксовать из-за снега, тут же сбегались люди и вытаскивали автомобиль из сугроба.

Местная жительница рассказала, что горожане сами толкали автобусы на остановках. Другая пожаловалась, что из-за непогоды в Благовещенске подняли цены на такси, а на дорогах было много аварий.

В ночь на вторник, 26 ноября, в Благовещенске выпало почти три декадные нормы осадков. На следующий день в городе объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).