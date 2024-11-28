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18:50, 28 ноября 2024Моя страна

Африканские студенты удивились снегу в России и слепили снеговика

Африканские студенты удивились снегу в Благовещенске и слепили снеговика
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «Амурская государственная медицинская академия»

Африканские студенты удивились снегу в Благовещенске и слепили снеговика. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Амурской государственной медицинской академии, расположенной в российском регионе.

Учащиеся третьего курса выбрали для этого детскую площадку, которая находится за общежитием. Студенты признались, что никогда не видели такое огромное количество снега.

«Это было весело и незабываемо! Никогда и нигде мы не видели столько снега! Снеговик получился красивый, и жители домов этого района поблагодарили нас за работу! И мы с радостью сделали фотографии на память», — поделились своими впечатлениями молодые люди.

Ранее сообщалось, что в России иностранным студентам предстояло сварить каши по своим национальным рецептам. Уточнялось, что в соревнованиях должны были принять участие студенты из Индии, Перу и Туркменистана.

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