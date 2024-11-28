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20:44, 28 ноября 2024Мир

Байден заявил о достижении статус-кво в отношениях с Китаем

Байден: США установили прямую линию связи с Китаем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hu Yousong / Globallookpress.com

США достигли статус-кво в отношениях с Китаем, и американские власти имеют прямую линию связи как на политическом, так и военных уровнях. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает агентство Reuters.

«В отношениях с Китаем мы достигли статус-кво», — сказал американский лидер.

Байден также подчеркнул, что рассчитывает на конструктивную позицию со стороны Китая по спорным вопросам. В частности, он добавил, что «искренне верит» в нежелание председателя КНР Си Цзиньпина «не допускать ошибок».

Ранее стало известно, что администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов, поскольку американский лидер стремится поддержать киевское правительство перед тем, как покинет свой пост в январе. По словам американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, Белый дом планирует предоставить различное противотанковое оружие из запасов США, включая наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

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