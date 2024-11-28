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16:46, 28 ноября 2024Мир

Бербок пообещала тесное сотрудничество со спецпосланником Трампа по Украине

Бербок: Германия будет тесно сотрудничать со спецпосланником Трампа по Украине
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Германия будет тесно сотрудничать с назначенным избранным президентом США Дональдом Трампом новым спецпосланником по Украине Китом Келлогом, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее цитирует РИА Новости.

«Демократии отличаются тем, что нельзя предвидеть исход выборов. И как демократические партнеры мы будем продолжать тесно сотрудничать с новым правительством каждой страны-партнера», — сказала дипломат.

Ранее Келлог описал свою будущую работу спецпосланником по Украине, обратившись к концепции бывшего американского лидера Рональда Рейгана «мира через силу». «Я с нетерпением жду возможности начать работу», — признался он.

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