«Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» обыграло «Локомотив» и вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» обыграло «Локомотив» во втором четвертьфинальном матче Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В основное время игра завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. Единственный гол в матче на счету Константина Тюкавина на 89-й минуте. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

В серии пенальти сильнее оказалось «Динамо» — 4:3. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал Пути РПЛ вышло «Динамо». «Локомотив» продолжит борьбу в Пути регионов.

Ранее в следующий этап пробились еще три клуба — «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Действующим обладателем Кубка являются петербуржцы.