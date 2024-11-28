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21:44, 28 ноября 2024Спорт

«Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» обыграло «Локомотив» и вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Динамо» обыграло «Локомотив» во втором четвертьфинальном матче Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В основное время игра завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. Единственный гол в матче на счету Константина Тюкавина на 89-й минуте. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

В серии пенальти сильнее оказалось «Динамо» — 4:3. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал Пути РПЛ вышло «Динамо». «Локомотив» продолжит борьбу в Пути регионов.

Ранее в следующий этап пробились еще три клуба — «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Действующим обладателем Кубка являются петербуржцы.

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