Дипломат оценил возможность Байдена нарастить военную помощь Украине

Дипломат Прауд усомнился, что Байден решится серьезно нарастить помощь Украине

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в последние месяцы работы вряд ли решится на серьезное наращивание военной помощи Украине после применения Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник». Возможности главы США оценил отставной британский дипломат, бывший советник по экономическим вопросам в посольстве Великобритании в Москве Иэн Прауд в авторской статье на портале Responsible Statecraft.

Как утверждает эксперт, у России есть то, чего нет у Запада — суверенная мощь и политическая воля действовать в одностороннем порядке. «Потенциальное использование "Орешника" в будущем сделает [ракеты] ATACMS и Storm Shadow проигрышными вооружениями», — отметил он.

Прауд также обратил внимание, что выступавшие за применение американского дальнобойного оружия «по большей части молчат после применения "Орешника"»

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США пока не осознают последствий их вовлеченности в конфликт на Украине, но Россия добьется того, что их «охватит дрожь и оторопь». Он отметил, что власти США «с невероятной легкостью» обсуждают детали ударов вглубь территории России американским оружием.