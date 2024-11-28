Два беспилотника сбили за полчаса в российском регионе

В Курской области за полчаса сбили два украинских беспилотника

В Курской области за полчаса сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дроны были уничтожены в период с 9:00 до 9:30 мск. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Оба беспилотника были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны, добавили там.

Ранее о попытке атаки на регион сообщили власти Смоленской области. Губернатор Василий Анохин уточнил, что летательный аппарат был сбит над Починковским районом. Пострадавших и разрушений нет.