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11:19, 28 ноября 2024Россия

Два беспилотника сбили за полчаса в российском регионе

В Курской области за полчаса сбили два украинских беспилотника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области за полчаса сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дроны были уничтожены в период с 9:00 до 9:30 мск. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Оба беспилотника были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны, добавили там.

Ранее о попытке атаки на регион сообщили власти Смоленской области. Губернатор Василий Анохин уточнил, что летательный аппарат был сбит над Починковским районом. Пострадавших и разрушений нет.

ЖЗЛ
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