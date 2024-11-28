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07:08, 28 ноября 2024Россия

Два беспилотника ВСУ уничтожили над российским регионом

Слюсарь: средства ПВО за ночь перехватили два БПЛА ВСУ над Ростовской областью
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены средствами противовоздушной обороны за ночь в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что один дрон сбили в Таганроге, а другой — в Каменске. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

В среду, 27 ноября, средства ПВО сбили десять беспилотников над Ростовской областью. Дроны уничтожили в Родионово-Несветайском районе.

Ранее Министерство обороны России заявило, что в ночь на четверг, 28 ноября, ВСУ пытались атаковать четыре региона страны с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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