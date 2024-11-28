Два беспилотника ВСУ уничтожили над российским регионом

Слюсарь: средства ПВО за ночь перехватили два БПЛА ВСУ над Ростовской областью

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены средствами противовоздушной обороны за ночь в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что один дрон сбили в Таганроге, а другой — в Каменске. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

В среду, 27 ноября, средства ПВО сбили десять беспилотников над Ростовской областью. Дроны уничтожили в Родионово-Несветайском районе.

Ранее Министерство обороны России заявило, что в ночь на четверг, 28 ноября, ВСУ пытались атаковать четыре региона страны с помощью беспилотных летательных аппаратов.