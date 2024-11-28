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21:15, 28 ноября 2024Мир

Двое граждан Болгарии признались в шпионаже в пользу России

FT: двое граждан Болгарии признались в шпионаже в пользу РФ в Лондоне
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Двое граждан Болгарии во время заседания суда в Лондоне признали вину в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Отмечается, что речь идет о 46-летнем Орлине Русеве и 43-летнем Бизере Джамбазове. В ходе судебного заседания они заявили, что являлись участниками сговора с целью шпионажа в пользу РФ. Еще трое подсудимых (Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова) продолжают заявлять о своей невменяемости.

О задержании граждан Болгарии стало известно в августе 2023 года. Позднее сообщалось, что они выдавали себя за журналистов американских телекомпаний. По имеющимся данным, сотрудники Скотленд-Ярда обнаружили поддельные пресс-карты и одежду для телеканалов Discovery и National Geographic.

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