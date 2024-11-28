Экономист высказался о вероятности отката курсов доллара и евро

Экономист Кульбака допустил откат доллара и евро при колебании курсов

В краткосрочной перспективе во время колебания курсов доллара и евро российский рубль может немного укрепиться, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о вероятности отката стоимости американской и европейской валют.

«Откат какой-то, конечно, возможен, потому что колебания никто не отменял. В принципе есть достаточно много факторов, влияющих на курс рубля в краткосрочном периоде. Это прежде всего спрос и предложение на рынке валюты от экспорта и импорта. Поскольку экспортные и импортные контракты и спрос на валюту для них идут с какой-то разной периодичностью, то периодически возникают ситуации, когда не хватает валюты, и она резко дорожает», — считает специалист.

По словам экономиста, сейчас сложно давать прогнозы, потому что ситуация на рынке может измениться из-за непредсказуемых факторов. Тем не менее в долгосрочной перспективе рубль будет дешеветь, считает он.

Но фундаментально, конечно, рубль должен был ослабнуть Николай Кульбака экономист

«Если у вас замедляется экспорт, то есть приход валюты в страну, рубль будет ослабевать, если увеличивается импорт — тоже. А если импорт падает, то рубль будет усиливаться. Поскольку контракты на экспорт и импорт не состыкованы между собой и идут по каким-то своим отдельным схемам, то такие краткосрочные колебания возможны всегда. Но тренд идет на понижение», — добавил он.

27 ноября курс рубля на торгах резко ослабел по отношению к доллару и евро. На пике американская валюта достигала 114,5 рублей, европейская — 120. На фоне этого Центробанк решил приостановить покупку валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года, после чего рубль немного укрепился.