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13:04, 28 ноября 2024Забота о себе

Эндокринолог предупредила об одном парадоксальном факторе набора веса

Эндокринолог Дементьева: резкое сокращение углеводов приводит к набору веса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Резкое сокращение углеводов в попытках похудеть ведет к набору веса. Об этом предупредила врач-эндокринолог Раиса Дементьева, пишет KP.RU.

«Организм человека критически нуждается в углеводах. При их расщеплении мы получаем энергию, необходимую для активной жизни. Самые популярные источники — хлеб, крупы, молочные продукты, крахмальные овощи, фрукты, макароны, сладости. Хотя сладости, конечно, не лучший источник, пусть и самый быстрый. Второй источник углеводов — внутренний, наша печень», — пояснила врач.

Эндокринолог назвала печень человека «настоящей химической фабрикой», а также ключевым органом, участвующим в метаболизме. Эксперт объяснила, что печень синтезирует углеводы в виде гликогена.

«И когда люди едят редко и мало, но при этом не испытывают голода, это значит, что их потребность в энергии вынуждена обеспечивать печень, и оптимальная концентрация глюкозы в крови в период голодания поддерживается как раз за счет работы печени», — заявила Дементьева.

Однако в норме печень должна обеспечивать поступление углеводов ночью, когда энергия не приходит вместе с пищей. Каждый раз, вырабатывая углеводы днем, печень работает на износ и выполняет лишнюю работу, рассказала врач. А лишние выработанные углеводы, не потраченные на психофизическую нагрузку, остаются в организме в виде жира. Так у человека появляется лишний вес и заболевания пищеварительной системы, предостерегла эндокринолог.

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Оптимально, по словам врача, питаться пять раз в день. В частности, завтракать нужно в течение получаса после пробуждения. Перерывы между едой должны быть не меньше трех, но и не больше пяти часов. Оптимальные перерывы между приемами пищи — три-четыре часа, заявила врач.

При этом Дементьева обратила внимание на то, что в каждом приеме пищи углеводы должны быть обязательно, хотя бы в минимальном объеме. Единственные люди, которым они противопоказаны, — больные эпилепсией, плохо отвечающие на лекарственную терапию.

Ранее диетолог посоветовала некоторым россиянам исключить из рациона цитрусовые. Так, сладкие цитрусовые не рекомендуются людям с сахарным диабетом, так как в них содержится много сахара, который приводит к повышению уровня глюкозы в крови.

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