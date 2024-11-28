ФИФА запретила одной из стран играть со сборной России

FIFA запретила Буркина-Фасо играть со сборной России

Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо (ФФБ) Кадер Траоре рассказал о запрете со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) на игры со сборной России. Его слова приводит Sport24.

«ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ», — заявил Траоре. Он добавил, что в данный момент сложно прогнозировать проведение товарищеских матчей с отечественной командой.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал главное разочарование 2024 года для национальной команды. Специалист заявил, что его расстроили отмененные матчи команды.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций российская сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.