Вероятность увеличения лимита по семейной ипотеке оценили

Брокер Ракута: увеличение лимита по семейной ипотеке в России маловероятно

В России вряд ли увеличат размер ипотечного кредита по семейной ипотеке. О перспективах изменения лимита по госпрограмм телеканалу «360» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По оценкам эксперта, такое развитие событий маловероятно, и причина в дефиците средств. «Вопрос в финансировании. Любое расширение льготных программ требует дополнительных средств, а часть уже свернули», — заявил Ракута. По его словам, увеличение лимита по семейной ипотеке видится нереалистичным на фоне сворачивания госпрограмм и ужесточения IT-ипотеки.

К тому же инициатива может не выдержать проверки реалиями рынка: текущие цены на недвижимость в некоторых регионах больше предложенного размера кредита. Квартир, подпадающих под новые условия госипотеки, может просто не оказаться. В частности, среди таких субъектов Ракута называет курорты с традиционно высокими ценами на жилье. «Дальний Восток тоже относится к регионам, где невозможно будет купить, например, трехкомнатную квартиру (...) Цены на недвижимость сильно подросли, и девяти миллионов может не хватить», — пояснил специалист.

Что касается столицы, то для нее предложенный лимит в 18 миллионов рублей кажется подходящим. Однако Ракута призывает не забывать о сумме первоначального взноса по ипотеке — выплата может достигать немалых 20-50 процентов от цены объекта.

Вместе с тем Ракута допускает, что нововведение может ознаменовать собой начало ограничения квадратуры ипотечного жилья. Такая мера, по мнению собеседника телеканала, выглядит логично, учитывая недовольство властей тем, что госипотека перестала быть адресной. «То есть могут хорошо повысить сумму кредита, но взять и, например, ввести условия, что по семейной ипотеке можно купить квартиру не менее 50 квадратных метров», — предположил брокер. Также он не исключает изменения условий выдачи займов по семейной программе.

Ранее в Госдуме предложили увеличить размер кредитов по семейной ипотеке. В Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит предлагается расширить с 12 до 18 миллионов, а в остальных регионах — с шести до девяти миллионов рублей.