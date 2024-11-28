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16:57, 28 ноября 2024Силовые структуры

Исполняющий обязанности вице-премьера российского региона отверг вину в миллионной взятке

И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев не признал вину во взятке в 37 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Алан Марзаев

Алан Марзаев. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев отверг вину по уголовному делу о получении взятки на сумму 37 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях в Басманном суде Москвы следователь, оглашая материалы по ходатайству о продлении чиновнику меры пресечения, заявил, что Марзаев не признает вину в инкриминируемом ему деянии.

Сам вице-премьер уточнил, что до сих пор занимает свою должность. Его арестовали 1 октября и отправили в СИЗО.

Днем ранее следователи возбудили против него уголовное дело о коррупции. По версии следствия, Марзаев получил незаконное вознаграждение от руководителей дорожно-строительной компании, пообещав взамен покровительство их бизнесу и заключение госконтрактов на строительство автодорог.

Посредником при передаче взятки был министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, который дал показания против Марзаева и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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