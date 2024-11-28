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01:32, 28 ноября 2024Наука и техника

В США начали масштабное расследование в отношении Microsoft

Bloomberg: в США начали антимонопольное расследование в отношении Microsoft
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Segar / Reuters

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала масштабное антимонопольное расследование в отношении корпорации Microsoft. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания находится под пристальным вниманием американского агентства уже более года. За это время были проведены неофициальные беседы с бизнес-партнерами и конкурентами Microsoft. Также комиссия изучила все аспекты деятельности компании, от лицензирования программного обеспечения и кибербезопасности до искусственного интеллекта (ИИ). В результате FTC направила корпорации запрос, в котором изложила требование предоставить всю необходимую информацию.

Ранее Microsoft заподозрили в чтении документов пользователей. Специалисты обратили внимание на пользовательское соглашение сервиса Microsoft 365, в котором говорится, что ИИ может иметь доступ к личным данным пользователей.

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