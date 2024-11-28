Журналистка Панченко: Зеленский рассматривает призыв Байдена как прямой приказ

Владимир Зеленский рассматривает призыв Соединенных Штатов к Украине снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки бойцов ВСУ как прямой приказ. Об этом рассказала журналистка Диана Панченко в социальной сети Х.

«Они хотят войны! Байден приказал Зеленскому снизить возраст мобилизации на Украине. Они больше не скрывают своих истинных целей», — указала она.

Ранее американские СМИ написали, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных. Так, агентство Associated Press передавало, что администрация президента Джо Байдена объяснила свой призыв «чистой математикой».

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев в ходе переговоров с США обсуждал снижение возраста мобилизации. Дипломат отметил, что дискуссию по данной теме инициировала Украина.

Ранее требования Штатов о снижении возраста мобилизации в ВСУ прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Он рассказал, что данный вопрос уже вызвал внутренний конфликт на Украине.