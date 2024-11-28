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10:58, 28 ноября 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили продвижение ВС России в ДНР и Курской области

DeepState: ВС РФ освободили Дарьино и продвинулись у Торецка
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР) и Курской области. Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState.

Сообщается, что российские войска освободили Дарьино в Курской области. Также они продвинулись у Торецка, Нелеповки и Петровки в ДНР и Плехово в Курской области.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные заканчивают зачистку поселка Раздольное в ДНР.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группировка ВСУ может попасть в большой «огневой мешок» на юге республики. По его словам, российские войска движутся от Великой Новоселки вдоль линии обороны ВСУ, в настоящее время там «очаговая оборона».

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