На Украине подтвердили продвижение ВС России в ДНР и Курской области

DeepState: ВС РФ освободили Дарьино и продвинулись у Торецка

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР) и Курской области. Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState.

Сообщается, что российские войска освободили Дарьино в Курской области. Также они продвинулись у Торецка, Нелеповки и Петровки в ДНР и Плехово в Курской области.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные заканчивают зачистку поселка Раздольное в ДНР.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что группировка ВСУ может попасть в большой «огневой мешок» на юге республики. По его словам, российские войска движутся от Великой Новоселки вдоль линии обороны ВСУ, в настоящее время там «очаговая оборона».