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09:46, 28 ноября 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о зачистке поселка в ДНР

Рогов заявил, что военные РФ заканчивают зачистку поселка Раздольное в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные заканчивают зачистку поселка Раздольное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Поселок переходит под контроль нашей армии», — сказал он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попасть в большой «огневой мешок» на юге региона. По его словам, такая ситуация может сложиться от границы Запорожской области до района Курахова. Он добавил, что военные РФ движутся от Великой Новоселки вдоль украинской линии обороны, сейчас там «очаговая оборона».

27 ноября стало известно о существенном продвижении российских сил на некоторых направлениях в ДНР и Харьковской области.

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