На Западе анонсировали «новую главу» конфликта на Украине

FP: Запад устал от конфликта на Украине и может свести поддержку Киева к нулю

Украина рискует потерять поддержку со стороны западных союзников после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом предупреждает социолог и историк Анастасия Эдель в статье для Foreign Policy.

Она отметила, что после вступления политика в должность начнется новая глава конфликта. По словам автора статьи, Трамп и его ближайшие союзники открыто пренебрегают Киевом.

Ситуацию усугубляет решение действующего президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, считает она. По мнению Эдель, Трамп расценит любую эскалацию как удар по своим перспективам заключения сделок.

Она также указала на усталость Запада от конфликта. «У него больше нет политической воли помогать Украине победить военными средствами», — заключила социолог.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал опасение, что Трамп может посадить Украину «на голодный паек». По его словам, перспективы для Киева в таком случае будут очень плачевными.