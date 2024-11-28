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18:02, 28 ноября 2024Мир

На Западе оценили роль Путина в сдерживании третьей мировой войны

Аналитик Руззарин: третья мировая война не началась благодаря терпению Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Третья мировая война еще не началась благодаря терпению, проявленному президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными российскими лицами. Об этом заявил геополитический аналитик Диего Руззарин в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю.

По мнению эксперта, западная демократия стала синонимом интервенции и империализма.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что администрация президента США Джо Байдена перестала слышать голоса американских граждан, которые не хотят разжигания ядерной войны. По его словам, Байден серьезно заблуждается, если думает, что существует такое понятие, как «ограниченный обмен ядерными ударами». Он отметил, что американцы должны показать властям, что подобная политика «в ущерб всем» является неприемлемой.

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