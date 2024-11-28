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02:03, 28 ноября 2024Забота о себе

Названа увеличивающая риск инфаркта и инсульта безобидная привычка

Daily Star: отход ко сну в разное время увеличивает риск инфаркта и инсульта
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Отход ко сну в разное время увеличивает риск инфаркта и инсульта. Об этом рассказало издание Daily Star со ссылкой на последние исследования.

Доктор Жан-Филипп Шапут из Университета Оттавы, Канада, проанализировав качество ночного отдыха более 72 тысяч человек, пришел к выводу, что регулярность сна имеет большее значение, чем его продолжительность. По его мнению, даже если человек спит по восемь часов в сутки, но имеет привычку засыпать в разное время, у него значительно увеличивается риск сердечного приступа и инсульта.

Старшая кардиологическая медсестра Британского фонда сердца Эмили Макграт добавила, что при нарушении режима сна в организме увеличивается уровень С-реактивного белка — маркера воспаления, связанного с заболеваниями сердца и системы кровообращения.

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Во время восьмилетнего наблюдения за людьми в возрасте 40-79 лет, принявшими участие в исследовании, ученые уделяли особое внимание таким состояниям, как остановка сердца, сердечная недостаточность или инсульт, и изучали связь этих заболеваний с режимом ночного отдыха. Результаты показали, что даже после корректировки образа жизни у людей с нерегулярным режимом сна риск сердечного приступа или кровоизлияния в мозг увеличивался на 26 процентов. Те же, кто ложился спать умеренно нерегулярно, сталкивались с подобными проблемами со здоровьем на восемь процентов чаще.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что для хорошего сна стоит соблюдать по вечерам несколько простых правил. Прежде всего за четыре часа до сна нужно отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, содержащих кофеин напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада.

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