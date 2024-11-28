Названы две необязательные отметки в паспортах россиян

МВД: группа крови и ИНН могут быть внесены в паспорта россиян

Группа крови и ИНН могут быть внесены в паспорта россиян. Это следует из документов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Указанные отметки могут быть внесены в паспорта граждан органами и организациями, говорится в документе. О каких именно организациях может идти речь, не уточняется.

До этого в МВД напомнили, что по желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, а также о ранее выданных паспортах.

Ранее россиянам назвали обязательные отметки в паспортах. К ним относятся регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности.