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13:44, 28 ноября 2024Экономика

Названы самые популярные городские кроссоверы в России

Сберавто: автолюбители в России предпочитают городские кроссоверы Nissan
Вячеслав Агапов

Фото: Imago / Globallookpress.com

Автолюбители в России предпочитают зарубежные кроссоверы отечественным. Самые популярные городские автомобили назвали эксперты СберАвто (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Девять из десяти городских кроссоверов, приобретенных на платформе в 2024 году, оказались подержанными — в основном это модели европейских, японских и корейских брендов с медианной стоимостью 1,28 миллиона рублей.

Самым популярным стал бренд Nissan: его модели занимают 31 процент от продаж в категории. В топе представлены Nissan X-Trail (1,36 миллиона рублей) и Nissan Juke (1,1 миллиона рублей). В сегменте городских кроссоверов стоимостью до миллиона рублей автолюбители чаще всего выбирают Lada X-Ray, в категории до 1,5 миллиона — Nissan Qashqai, до 2 миллионов — Hyundai Creta, до 3 миллионов — Haval Jolion, а среди автомобилей стоимостью свыше 3 миллионов рублей популярнее всего Geely Monjaro.

Китайские машины также продолжают набирать популярность в России. В годовом выражении их продажи в СберАвто выросли на 180 процентов. Более чем каждая вторая (57 процентов) сделка пришлась на новые автомобили, а 43 процента — на авто с пробегом. В топ-5 популярных авто вошли Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4 и Geely Monjaro.

После индексации утильсбора россияне охладели к покупке новых автомобилей. С 4 по 10 ноября продажи новых легковых машин упали почти на четверть (минус 24,6 процента, до 27,23 тысячи штук). По словам заместителя гендиректора агентства «Автостат» Сергея Удалова, на рынке началось прогнозируемое охлаждение спроса после пиковых значений сентября и октября. В начале осени граждане старались приобрести автомобиль, ввезенный до индексации утилизационного сбора, по более низкой стоимости.

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