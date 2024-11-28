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11:14, 28 ноября 2024Спорт

Названы способы поддерживать форму после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: 220 Selfmade studio / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы поддерживать форму после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять наклоны и повороты в стороны, приседания с махами, планку с прыжками, отжимания с подтягиванием коленей, а также берпи. Для того, чтобы сделать последнее, необходимо встать, затем перейти в упор присев, а из него прыжком в упор лежа, после чего снова перейти в присед, а из него выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой.

Ротач также рассказала, что нужно обратить внимание на свой рацион. По ее мнению, следует создать дефицит калорий, то есть тратить больше, чем потреблять.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

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