Некоторых людей предостерегли от употребления хурмы

Эксперты порекомендовали исключить хурму при болезни Грейвса и диабете

Хурма обладает рядом полезных свойств и содержит различные витамины, микроэлементы и антиоксиданты, рассказали специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы. Несмотря на это, в беседе с изданием UfaTime.ru они предостерегли некоторых людей от ее употребления.

По словам экспертов, фрукт содержит большое количество йода, поэтому ее порекомендовали исключить из рациона людям с заболеваниями, при которых необходимо ограничивать количество йода — например, при болезни Грейвса. Кроме того, хурма сладкий продукт, и от нее стоит отказаться людям с плохо компенсированным сахарным диабетом, продолжили специалисты. Медики посоветовали людям с диабетом перед употреблением хурмы стабилизировать уровень сахара, а в рацион ее вводить постепенно с учетом расчета дозировки инсулина.

Также уфимские специалисты рассказали о полезных свойствах хурмы. Она, по их словам, снижает риск развития сердечных заболеваний, помогает устранить дефицит йода, уменьшает уровень холестерина в крови и тем самым тормозит развитие атеросклероза. Помимо этого, добавили врачи, этот продукт обладает антиоксидантными и жаропонижающими свойствами, помогает при диареях и снижает раздражительность и тревожность.

Ранее биолог Виталий Наполов назвал способ правильно заморозить хурму. Он объяснил, что после заморозки этот плод больше не оказывает вяжущий эффект.

