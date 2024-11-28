Немец исполнил давнюю мечту своей семьи и поселился в Подмосковье

Немец Рандов исполнил мечту своей семьи и переехал жить в подмосковный Серпухов

Гражданин Германии Майк Рандов исполнил давнюю мечту своей семьи и переехал жить в Россию. Мужчина вместе с женой Оксаной и сыном Томасом поселился в подмосковном Серпухове. О причинах решения покинуть родину он рассказал в интервью KP.RU.

Рандов уже получил вид на жительство (ВНЖ) в России. Он продал недвижимость в ФРГ, чтобы приобрести квартиру и дом в Московской области, а также открыть собственный ресторан немецкой кухни. С бизнесом у мужчины ничего не вышло, поэтому он стал тратить капитал на помощь немцам с переездом в Россию.

«У меня очень много чатов в Telegram, моя цель — рассказать людям: в России можно жить нормально, удобно, с семьей! В Германии бабушки-дедушки-пенсионеры не могут оплатить квартиру, дешевое социальное жилье отняли мигранты, у работающих нет детей, потому что денег хватает только на покушать, а в России в порядке все!» — рассказал Рандов.

Мужчина отметил, что ему близок российский менталитет и чуждо принятое в ФРГ гендерное воспитание. «В Германии в детском саду учат: мальчик может встречаться с мальчиком и девочка с девочкой. Это ненормально, я не люблю этого! В ГДР учили: нормально только мальчик и девочка, другое не понимаю! Поэтому я и живу в России», — объяснил он.

Ранее житель США, перебравшийся в Россию вместе с женой и ребенком, описал переезд фразой «жизнь превратилась в рай».