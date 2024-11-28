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19:26, 28 ноября 2024Мир

Нидерланды передали Украине новую партию Patriot

Глава Минобороны Брекельманс: Нидерланды поставили на Украину три ЗРК Patriot
Семен Александров (редактор)

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Нидерланды поставили на Украину три Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. О передаче новой партии рассказал глава Минобороны королевства, сообщает Newsweek.

«Украинцам предстоит суровая зима, поскольку разрушительные воздушные налеты продолжаются. Это спасает жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру», — заявил министр.

Ранее Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Украине и санкциям против России. Депутаты призывали страны-члены европейского объединения предоставить Украине больше дальнобойного оружия, современных систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе Patriot и SAMP/T.

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