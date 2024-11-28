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09:30, 28 ноября 2024Забота о себе

Отчаявшимся найти партнера людям посоветовали здоровую альтернативу приложениям

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: senivpetro / Freepik

Встретить мужа или жену можно на занятиях бегом, рассказал британец Тим ​​Навин-Джонс, основатель лондонского бегового клуба London City Runners. Здоровую альтернативу приложениям для знакомств он посоветовал отчаявшимся найти партнера людям в беседе с CNN.

По словам бегуна, за 14 лет между парами, встретившимися в клубе, было заключено как минимум 20 браков, а после каждого забега в толпе участников клуба всплывает «море телефонов для обмена номерами».

Кроме того, в таком клубе можно найти единомышленников и даже защиту, уточняет Саес, основатель клуба NYC Bridge Runners. В подтверждение своих слов он привел опрос, проведенный в 2024 году Манчестерским университетом, который показал, что 68 процентов из 498 участниц забегов сталкивались с насилием во время спортивной активности. «У нас заключают браки, рожают детей, есть романтика, но это побочный эффект. Главное — это дух товарищества и объединение людей», — отметил Саес.

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