В России отреагировали на подготовку администрацией Байдена нового пакета помощи Украине

Сенатор Джабаров: новый пакет помощи США Украине приведет к росту эскалации

Новый пакет помощи Украине со стороны администрации нынешнего президента США Джо Байдена приведет к росту эскалации, полагает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал на сообщения о его подготовке.

«Вы знаете, я бы спокойно относился к этим новостям. Во-первых, им надо еще успеть это сделать. Во-вторых, я понимаю, что они хотят испортить стартовую позицию для Трампа окончательно, чтобы он погряз в этой войне с поддержкой Украины против России. Если не жалко этих денег — пусть посылают. Мы и с этим разберемся. Я думаю, что это все в топку идет. Пользы никакой не принесет, кроме роста эскалации, от которой сами американцы рано или поздно пострадают», — прокомментировал сенатор.

Ранее стало известно, что администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. По данным агентства Reuters, Киеву планируют предоставить наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

