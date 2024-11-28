Платье Jean Paul Gaultier продали на аукционе за рекордные 43 миллиона рублей

Платье Jean Paul Gaultier ушло с аукциона за рекордные 43 миллиона рублей

Наряд модного дома Jean Paul Gaultier продали на аукционе в Париже за рекордную сумму. Подробности публикует издание Fashion United.

Речь идет о джинсовом платье длины макси с бело-голубыми перьями на подоле из коллекции 1999 года. Известно, что оно принадлежало ливанской бизнесвумен Муне Аюб. Платье ушло с аукциона за рекордные 377 тысяч евро (43 миллиона рублей). Имя покупателя при этом не раскрывается.

Совместный аукцион домов Maurice Auction и Kerry Taylor Auctions состоялся в 3-м округе Парижа. На торгах были представлены еще 40 лотов из гардероба Аюб — все вещи в итоге продали. За два дня мероприятие собрало более 600 посетителей и более 500 участников торгов. Общая стоимость продажи оценивается в 930 тысяч евро (105 миллионов рублей).

В сентябре сообщалось, что ожерелье с коронации Елизаветы II продадут на аукционе за 254 миллиона рублей.