Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:11, 28 ноября 2024Наука и техника

Показано влияние ожирения на мозг мужчин

Ожирение оказалось связано с ухудшением здоровья мозга у мужчин
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Великобритании провели исследование, показывающее, что мужчины с сердечно-сосудистыми факторами риска, такими как ожирение, начинают испытывать ухудшение здоровья мозга на десятилетие раньше, чем женщины с аналогичными проблемами. Эти результаты опубликованы в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Исследование выявило, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и накопление абдоминального жира связаны с уменьшением объема серого вещества мозга. Эти изменения влияют на области мозга, ответственные за слуховую обработку, зрительное восприятие, эмоции и память, которые подвержены нейродегенерации на ранних стадиях деменции.

Материалы по теме:
Защита для сердца. В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
Защита для сердца.В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
28 ноября 2021
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Для анализа использовали данные 34 425 участников из UK Biobank в возрасте от 45 до 82 лет, средний возраст составил 63 года. Участники прошли сканирование мозга и брюшной полости, а также оценку сердечно-сосудистого риска по шкале Фрамингема. Метод воксельной морфометрии позволил измерить изменения в структуре мозга и соотнести их с факторами сердечно-сосудистого риска.

Результаты показали, что у мужчин негативное воздействие сердечно-сосудистого риска и ожирения на объем мозга наблюдалось с 55 до 74 лет, тогда как у женщин — с 65 до 74 лет. Этот эффект одинаково проявлялся у носителей гена APOE ε4, связанного с высоким риском деменции, и у тех, кто его не имел. Наиболее выраженные изменения наблюдались в височных долях, которые участвуют в когнитивных процессах.

Анализ также показал, что постепенное снижение объема серого вещества происходит по колоколообразной кривой, достигая пика в среднем возрасте. Участников старше 75 лет или моложе 55 лет было меньше, что ограничивает выводы для этих групп. Исследователи отметили, что разрушение мозга может быть вызвано воспалением, инсулиновой резистентностью или нарушением гематоэнцефалического барьера.

Ученые сделали вывод о необходимости раннего вмешательства для снижения сердечно-сосудистого риска и ожирения, особенно среди мужчин до 55 лет. Это может помочь предотвратить нейродегенерацию и когнитивные нарушения, наряду с уменьшением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний. Возможным решением является использование препаратов для лечения ожирения и диабета 2 типа, которые также могут быть эффективны в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли приказ ВСУ, отданный из-за страха перед Российской армией. Что о нем известно?

      «Монако» проиграло «Бенфике» в Лиге чемпионов

      49-летняя участница Spice Girls опубликовала обнаженное фото

      В Британии предупредили Запад о последствиях ударов по России

      Россиянам напомнили о сроке уплаты налогов на квартиры и машины

      Власти США объяснили требование к Украине снизить возраст призыва

      В Раде раскрыли самое большое преступление Зеленского

      Растерзавшего ребенка хищника поймали и сняли на видео

      Массовая сдача бойцов ВСУ в плен попала на видео

      Трампу предложили «купить» Гренландию из-за России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше