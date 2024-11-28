Показано влияние ожирения на мозг мужчин

Ожирение оказалось связано с ухудшением здоровья мозга у мужчин

Ученые из Великобритании провели исследование, показывающее, что мужчины с сердечно-сосудистыми факторами риска, такими как ожирение, начинают испытывать ухудшение здоровья мозга на десятилетие раньше, чем женщины с аналогичными проблемами. Эти результаты опубликованы в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Исследование выявило, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и накопление абдоминального жира связаны с уменьшением объема серого вещества мозга. Эти изменения влияют на области мозга, ответственные за слуховую обработку, зрительное восприятие, эмоции и память, которые подвержены нейродегенерации на ранних стадиях деменции.

Для анализа использовали данные 34 425 участников из UK Biobank в возрасте от 45 до 82 лет, средний возраст составил 63 года. Участники прошли сканирование мозга и брюшной полости, а также оценку сердечно-сосудистого риска по шкале Фрамингема. Метод воксельной морфометрии позволил измерить изменения в структуре мозга и соотнести их с факторами сердечно-сосудистого риска.

Результаты показали, что у мужчин негативное воздействие сердечно-сосудистого риска и ожирения на объем мозга наблюдалось с 55 до 74 лет, тогда как у женщин — с 65 до 74 лет. Этот эффект одинаково проявлялся у носителей гена APOE ε4, связанного с высоким риском деменции, и у тех, кто его не имел. Наиболее выраженные изменения наблюдались в височных долях, которые участвуют в когнитивных процессах.

Анализ также показал, что постепенное снижение объема серого вещества происходит по колоколообразной кривой, достигая пика в среднем возрасте. Участников старше 75 лет или моложе 55 лет было меньше, что ограничивает выводы для этих групп. Исследователи отметили, что разрушение мозга может быть вызвано воспалением, инсулиновой резистентностью или нарушением гематоэнцефалического барьера.

Ученые сделали вывод о необходимости раннего вмешательства для снижения сердечно-сосудистого риска и ожирения, особенно среди мужчин до 55 лет. Это может помочь предотвратить нейродегенерацию и когнитивные нарушения, наряду с уменьшением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний. Возможным решением является использование препаратов для лечения ожирения и диабета 2 типа, которые также могут быть эффективны в борьбе с болезнью Альцгеймера.