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14:28, 28 ноября 2024Мир

В Совфеде объяснили озвученное в Польше заявление о победе России над Украиной

Сенатор Джабаров: Запад заинтересован в заморозке конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Страны Запада заинтересованы в заморозке конфликта на Украине, которая затянет время для перегруппировки сил и поставки новых партий оружия, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом сенатор в беседе с «Лентой.ру» объяснил заявление глава Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы о победе России в конфликте с Украиной.

Ранее Сивера заявил, что на данный момент Россия побеждает в конфликте на Украине.

«Нужно меньше обращать внимания на комментарии наших "друзей". До этого они говорили, что Россия проиграет, а Украина выиграет. Не было случаев, чтобы Россия проигрывала, и сама Польша этому свидетель. Нам не надо обращать на это внимание», — подчеркнул сенатор.

Сейчас они будут говорить о том, что надо прекратить конфликт. Понятно, для чего это делается: перегруппировки сил, переформирований и поставок новых вооружений, а потом все повторится снова

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Несколькими днями ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Варшава на посту председателя Европейского союза хочет наложить новые санкции на Россию.

«На посту председателя ЕС мы будем стараться не только удержать Украину высоко на повестке Евросоюза, но также будем мобилизовать наших партнеров для наложения дополнительных санкций на Российскую Федерацию», — заявлял польский министр.

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