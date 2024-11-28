Предсказаны ипотечные ставки в 2025 году

Риелтор Сырцов: в 2025 году ипотечные ставки в России будут на уровне 25-30 %

В 2025 году ставки по рыночной ипотеке в России сохранятся на уровне 25-30 процентов годовых. Будущее кредитов на жилье в стране предсказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет «Газета.ru».

Риелтор убежден, что в следующем году ставки по ипотеке не перестанут быть двузначными, однако о точных значениях говорить пока рано.

«Единственный ориентир в этом отношении — прогнозы Банка России — указывают на то, что ключевая ставка будет выше 17 процентов годовых, с более высокой вероятностью — от 20 до 25 процентов и выше. Соответственно, ставки по ипотеке останутся в диапазоне 25-30 процентов годовых», — рассказал Сырцов.

Эксперт допускает, что в России запустят новые виды льготной ипотеки. Однако программы господдержки заемщиков будут более адресными и с ограниченными условиями.

Ранее в Госдуме попросили увеличить размер семейной ипотеки с 12 до 18 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В остальных регионах страны выдачи предложено увеличить с шести до девяти миллионов рублей.