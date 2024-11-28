Призывавшего к насилию над россиянами жителя Мариуполя уличили в финансировании боевиков

В отношении задержанного жителя Мариуполя возбудили дело о госизмене

В Мариуполе следователи возбудили новое уголовное дело в отношении задержанного неделю назад местного жителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Теперь мужчина проходит обвиняемым еще и по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Свою вину он признал. По версии следствия, фигурант неоднократно переводил деньги на счета, которые использовались для финансирования украинских боевиков.

О задержании обвиняемого стало известно 18 ноября. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Следователи выяснили, что в чате одного из мессенджеров он призывал к насилию над россиянами.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области сотрудники силовых структур задержали уроженца Мелитополя, который призывал к осуществлению террористической деятельности на территории России.