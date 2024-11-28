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09:24, 28 ноября 2024Силовые структуры

В Запорожье задержали мужчину за призывы к терроризму на территории России

Силовики задержали мелитопольца за призывы к терактам на территории России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Запорожье сотрудники силовых структур задержали уроженца Мелитополя, который призывал к осуществлению террористической деятельности на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, мужчина 1975 года рождения принимал участие в военном конфликте на Донбассе на стороне Киева. После этого он по состоянию здоровья вернулся в Запорожскую область, где продолжил критиковать Россию и проводимую ей специальную военную операцию. В частности, в одном из мессенджеров задержанный размещал информацию с призывами поддерживать Вооруженные силы Украины, а также осуществлять теракты в РФ.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети») УК РФ. На видео, опубликованном МВД, мужчина заявил, что сожалеет о содеянном.

Ранее сотрудники силовых структур задержали жителя Снежного, который осуществлял поджоги российских объектов связи по заданию украинских спецслужб.

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