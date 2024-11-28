Путин прокомментировал отношение событий в Нагорном Карабахе к обязательствам ОДКБ

Путин: события в Нагорном Карабахе не имели отношения к обязательствам ОДКБ

Поскольку Нагорный Карабах не входил в состав Армении, события, которые происходили в регионе, не имели отношения к обязательствам союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Армения не признала Карабах в качестве независимого государства, уж точно не включала Карабах в свой периметр государственный. Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения, к Армении прямого отношения не имеет», — заявил российский лидер.

Он пояснил, что в таком случае с точки зрения ОДКБ в отношении Армении не было совершено агрессии.

Ранее Путин связал отношение Еревана к ОДКБ с событиями в Нагорном Карабахе. По его словам, скепсис Армении в отношении организации был вызван внутриполитическими процессами в самой республике.