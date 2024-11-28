Путин рассказал о желании некоторых западных лидеров обсудить с ним Украину

Путин заявил, что на Западе готовы обсудить Украину, РФ открыта к диалогу

Ряд западных лидеров готовы обсудить урегулирование конфликта на Украине, и Россия открыта к диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Да, у меня не было прямых контактов с руководителями стран, но я знаю, что некоторые из них проявляют желание эти контакты возобновить, пообсуждать текущие проблемы, связанные с событиями на Украине», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. «Если желание есть — мы всегда открыты», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что будущие договоренности с Украиной в ходе мирного урегулирования должны соответствовать интересам России и быть максимально надежными.