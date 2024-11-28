Путин высказался о влиянии «Орешника» на переговоры по Украине

Путин: позиция России по переговорам с Украиной не поменялась из-за «Орешника»

Позиция России по переговорам с Украиной не поменялась из-за применения ракетной системы средней дальности «Орешник». Об этом заявил президент Владимир Путин после встречи ОДКБ, трансляция пресс-конференции ведется на странице Кремля в Telegram.

«Мы по-прежнему готовы к переговорному процессу с Украиной (...) Ничего не поменялось», — подчеркнул Путин.

Глава государства отдельно подчеркнул, что не выдвигал условий для ведения переговоров с Киевом — высказанные им предложения касались заключения мира с Украиной. «Я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие. Я просто говорил о наших условиях мира», — отметил российский лидер.

Ранее Путин охарактеризовал условия переговоров о мире с Украиной. По его словам, договоренности с Киевом должны соответствовать интересам России и быть максимально надежными. Также в интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что Москва пока не достигла поставленных целей специальной военной операции.