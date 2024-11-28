Растерзавшего ребенка хищника поймали и сняли на видео

В Индии сняли на видео леопарда, который растерзал четырехлетнего мальчика

В индийском штате Уттар-Прадеш пойман леопард, растерзавший ребенка. Об этом сообщает издание Lokmat Times.

Зверь напал на четырехлетнего мальчика из округа Бахрайч 15 ноября. После этого сотрудники департамента лесного хозяйства установили возле места нападения ловушку и привязали козу в качестве приманки. На шестой день леопард попался.

Известие о поимке хищника быстро разлетелось по округе. У дороги, по которой везли клетку с леопардом, собралась толпа. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

Жители окрестных сел опасаются, что леопард был не один, и нападения могут продолжиться.

Ранее сообщалось, что в Бахрайче изловили последнего волка-людоеда из стаи, которая терроризировала округу несколько месяцев подряд. Звери приходили в села по ночам и нападали на спящих людей. Им удалось растерзать девять детей и женщину, десятки человек серьезно пострадали.