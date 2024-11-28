Россия нанесла комбинированный удар по объектам ОПК Украины

Минобороны России сообщило о поражении 17 ключевых объектов ОПК Украины

Российские военные нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ (МО).

В ведомстве уточнили, что мера была осуществлена утром 28 ноября.

По данным Минобороны, всего за последние дни было применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Ими поразили 17 объектов военной промышленности Украины.

До этого в оборонном ведомстве отчитались о перехвате силами противовоздушной обороны (ПВО) 25 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами России.

Тогда 14 беспилотников ликвидировали над Краснодарским краем, шесть — над Брянской областью, три — над Крымом и два — над Ростовской областью. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле в Минобороны не приводили.