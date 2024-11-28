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00:56, 28 ноября 2024Экономика

Россиянам напомнили о сроке уплаты налогов на квартиры и машины

ФНС: у россиян осталось пять дней на уплату налогов на квартиры и машины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У россиян осталось пять дней на уплату имущественных налогов. Об этом ведомство напомнило в своем Telegram-канале.

Гражданам, у которых в собственности имеются недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства, направлены соответствующие уведомления, которые необходимо оплатить не позднее 2 декабря.

Если просрочить оплату налогов, с 3 декабря начнут ежедневно начисляться пени. В случае дальнейшего игнорирования ФНС обратится в суд, и судебные приставы будут принудительно взыскивать долг.

Ранее сообщалось, что до 1 декабря 2024 года россияне должны заплатить НДФЛ со вкладов. Сумма налогов, начисленных на процентные доходы по вкладам за 2023 год, достигла 114 миллиардов рублей.

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