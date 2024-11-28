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15:24, 28 ноября 2024Россия

Россияне пострадали при атаке беспилотника ВСУ по движущейся машине

Белгородский губернатор Гладков: двое мужчин ранены из-за удара БПЛА по машине
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Устинке Белгородской области двое мужчин пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по движущейся легковой машине. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, у одного из россиян зафиксирована минно-взрывная травма и ранение спины, у второго — баротравма. На попутном транспорте пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего лечения их переведут в Белгород.

Кроме того, беспилотники дважды атаковали село Грузское. «Первый дрон нанес удар по частному дому, вследствие чего повреждены окна и кровля. Второй дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия — посечены четыре легковых автомобиля», — написал Гладков.

Он добавил, что в Графовке Краснояружского района из-за атаки двух FPV-дронов выбиты окна в жилом доме, а также разбиты стекла двух машин.

Ранее, в ночь на 28 ноября, Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа. Два дрона ударили по частному домовладению, пробив кровлю, выбив окна и повредив чердак.

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