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11:30, 28 ноября 2024Экономика

Россияне потеряли интерес к одному кредитному продукту

ОКБ: банки в России перестали повышать лимиты по кредитным картам
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российские банки в октябре 2024 года практически перестали повышать лимиты по кредитным картам. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Оказалось, что из 47,1 миллиона обладателей кредиток меньше трех процентов смогли добиться от своего банка повышения лимита. В период с апреля по сентябрь данный показатель составлял 25 процентов. Кроме того, банки перестали стремиться к тому, чтобы повысить привлекательность этого инструмента. Например, уменьшились беспроцентные периоды. Прежде они могли доходить до года, а теперь составляют лишь 55-60 дней.

Как следствие падает интерес населения к кредитным картам. В октябре россияне получили 1,67 миллиона таких карт, что оказалось минимальным результатом с мая 2022 года. А больше 30 процентов выданных кредиток остаются неактивными.

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По данным Национального кредитного бюро, выдача кредитных карт в России в октябре снизилась почти на 22 процента. Если сравнивать показатели первого и второго осенних месяцев, то сокращение оценивается почти в 16 процентов.

Оказалось также, что невостребованный лимит по кредитным картам в пересчете на год составил уже почти триллион рублей.

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