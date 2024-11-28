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07:30, 28 ноября 2024Путешествия

Россиянин побывал в Арктике и описал стоимость жилья местных словами «я просто обалдел»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: IIbIXAPb / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал на Крайнем Севере и раскрыл, сколько стоит жилье местных кочевников. Свои наблюдения он описал в блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

«Когда я узнал, сколько в денежном эквиваленте стоит построить полноценный чум, я слегка обалдел, — отметил автор. — Мой романтичный образ простого, доступного жилища кочевника мгновенно рассыпался».

По словам россиянина, для строительства чума жителям Арктики требуется 40 жердей и один прочный и толстый шест — симзы. Их можно изготовить самостоятельно или купить.

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Для покрытия каркаса нужно около 80 выделанных оленьих шкур, общая стоимость которых превышает 800 тысяч рублей. Кроме того, кочевникам требуются нарты (30-50 тысяч), печь и металлические доски для пола (около 50 тысяч).

«В итоге полноценный зимний чум может стоить около одного миллиона рублей — почти как небольшая квартира в поселке на Ямале», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что в Арктике некоторые люди живут в железных бочках. Контейнеры и цистерны используются в качестве временного жилья в рабочих поселках вахтовиков.

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